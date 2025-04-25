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Одеські прикордонники нищать ворога на півдні — відео

25 квітня 2025 17:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Влучні удари дронами одеських прикордонників на півдні України - відео
Оператор дрону. Фото: ДПСУ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеські прикордонники знов показали свою майстерність управління безпілотними літальними апаратами. Військові знищили не тільки особовий склад, але й майно супротивника.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Подробиці бою

На півдні України бійці Одеського загону провели серію влучних ударів FPV-дронами по російських позиціях. Безпілотники точно влучили в укриття та польові склади ворога, знищивши особовий склад та майно. Один з бійців РФ зустрівся з нашим БПла, коли котив до укриття діжку із пальним.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає країну та активно нищить ворога", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заяви Зеленського щодо кінця війни. А також про обстріл полігону на Дніпропетровщині.

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