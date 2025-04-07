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Одеські Лицарі нищать ворога під Торецьком — відео

7 квітня 2025 15:05
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одеські лицарі показали як нищать ворога під Торецьком
Артилеристи на фронті. Фото ілюстративне: Finbarr O’Reilly
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеська бригада "Лицарів Зимового походу" вкорте показала видовищні кадри відбиття ворожих атак. Цього разу під прицілом опинилася жива сила та техніка російських військ під Торецьком.

Про це 28-ма бригада ім. Лицарів Зимового походу повідомила у соцмережі.

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Подробиці бою

Російські війська намагалися взяти штурмом позиції оборонців з флангу, проте українська розвідка вчасно помітили танк та піхоту окупантів. Одеські артилеристи перетворили їх техніку на металобрухт та вразили особовий склад супротивника касетним боєзапасом. Крім того, службовці влучно поцілили й пункт управління ворожими дронами у багатоповерхівці.

"Для російських штурмовиків наші воїни влучно підбирають касети, від яких ті не можуть встояти на ногах. А ворожі гаубиці та "дронщики", отримують порцію розривного важкого металу", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення ворогів на Донеччині. А також читайте про бойові дії на Запоріжжі.

Одеса Новини Одеси війна в Україні Торецьк артилерія
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