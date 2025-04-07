Одеські лицарі показали як нищать ворога під Торецьком

Артилеристи на фронті. Фото ілюстративне: Finbarr O’Reilly

Одеська бригада "Лицарів Зимового походу" вкорте показала видовищні кадри відбиття ворожих атак. Цього разу під прицілом опинилася жива сила та техніка російських військ під Торецьком.

Про це 28-ма бригада ім. Лицарів Зимового походу повідомила у соцмережі.

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Російські війська намагалися взяти штурмом позиції оборонців з флангу, проте українська розвідка вчасно помітили танк та піхоту окупантів. Одеські артилеристи перетворили їх техніку на металобрухт та вразили особовий склад супротивника касетним боєзапасом. Крім того, службовці влучно поцілили й пункт управління ворожими дронами у багатоповерхівці.

"Для російських штурмовиків наші воїни влучно підбирають касети, від яких ті не можуть встояти на ногах. А ворожі гаубиці та "дронщики", отримують порцію розривного важкого металу", — йдеться у повідомленні військових.

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