Одеські прикордонники нищать ворога на Донеччині

Одеські оператори дронів нищать ворога на Донеччині
Одеські оператори дронів на Донецькому напрямку знову довели свою майстерність у бою. Військові влучними ударами знищили живу силу та автівки ворога.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці бою
На Донецькому напрямку ворог намагався прорвати оборону невеличкими штурмовими групами. Проте військовослужбовці комендатури "Сапсан" 25 прикордонного загону вчасно помітили переміщення супротивника. В результаті влучних атак FPV-дронами особовий склад росіян був знищений разом із їхніми автівками.
"На Донецькому напрямку військовослужбовці комендатури "Сапсан" 25 прикордонного загону влаштували окупантам непростий "квест" із фатальним фіналом", — йдеться у повідомленні прикордонників.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про бойові дії на Сумщині. А також про посилення охорони кримського узбережжя.
Читайте Новини.LIVE!