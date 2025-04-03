Одеські прикордонники нищать ворога на Донеччині

Оператори дронів. Фото ілюстративне: Укрінформ

Одеські оператори дронів на Донецькому напрямку знову довели свою майстерність у бою. Військові влучними ударами знищили живу силу та автівки ворога.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці бою

На Донецькому напрямку ворог намагався прорвати оборону невеличкими штурмовими групами. Проте військовослужбовці комендатури "Сапсан" 25 прикордонного загону вчасно помітили переміщення супротивника. В результаті влучних атак FPV-дронами особовий склад росіян був знищений разом із їхніми автівками.

"На Донецькому напрямку військовослужбовці комендатури "Сапсан" 25 прикордонного загону влаштували окупантам непростий "квест" із фатальним фіналом", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бойові дії на Сумщині. А також про посилення охорони кримського узбережжя.