Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські оператори дронів нищать ворога на Донеччині arrow

Одеські оператори дронів нищать ворога на Донеччині

3 квітня 2025 16:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одеські прикордонники нищать ворога на Донеччині
Оператори дронів. Фото ілюстративне: Укрінформ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеські оператори дронів на Донецькому напрямку знову довели свою майстерність у бою. Військові влучними ударами знищили живу силу та автівки ворога.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Подробиці бою

На Донецькому напрямку ворог намагався прорвати оборону невеличкими штурмовими групами. Проте військовослужбовці комендатури "Сапсан" 25 прикордонного загону вчасно помітили переміщення супротивника. В результаті влучних атак FPV-дронами особовий склад росіян був знищений разом із їхніми автівками.

"На Донецькому напрямку військовослужбовці комендатури "Сапсан" 25 прикордонного загону влаштували окупантам непростий "квест" із фатальним фіналом", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бойові дії на Сумщині. А також про посилення охорони кримського узбережжя.

Одеса бойовики Новини Одеси дрони війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама