Николаевские морпехи атакуют живую силу врага - видео

Оператор дрона. Фото иллюстративное: REUTERS

Николаевские операторы дронов морской пехоты снова нанесли противнику сокрушительный удар на Сумском направлении. На это раз под огнем оказалась живая сила врага.

Видео с кадрами уничтожения военных поделились Военно-морские силы ВСУ.

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Подробности боя

Николаевские операторы дронов 36-й бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского остановили штурмовые действия россиян на Сумщине. Украинские разведчики заметили военных РФ, которые пробираются по лесополосе к нашим позициям. Операторы FPV-дронов оперативно отреагировали и уничтожили вражескую пехоту точными ударами. Противники пытались спрятаться в разрушенном здании, однако безрезультатно.

"Российский оккупант погибает в приграничье Сумщины. Работают николаевские морпехи",— говорится в сообщении Военно-морских сил.

Напомним, недавно мы писали о ракетном ударе по Сумах. А также о ракетоносителях РФ в море.