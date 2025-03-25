Миколаївські морпіхи атакують живу силу ворога — відео

Оператор дрона. Фото ілюстративне: REUTERS

Миколаївські оператори дронів морської піхоти знову завдали супротивнику нищівного удару на Сумському напрямку. Цього разу під вогнем опинилася жива сила ворога.

Відео з кадрами знищення військових поділилися Військово-морські сили ЗСУ.

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Миколаївські оператори дронів 36-ї бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського зупинили штурмові дії росіян на Сумщині. Українські розвідники помітили військових РФ, які пробираються лісосмугою до наших позицій. Оператори FPV-дронів оперативно відреагували та знищили ворожу піхоту влучними ударами. Супротивники намагалися сховатись у зруйнованій будівлі, проте безрезультатно.

"Російський окупант гине в прикордонні Сумщини. Працюють миколаївські морпіхи", — йдеться у повідомленні Військово-морських сил.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ракетний удар по Сумах. А також про ракетоносії РФ у морі.