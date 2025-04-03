Одесские пограничники уничтожают врага в Донецкой области

Операторы дронов. Фото иллюстративное: Укринформ

Одесские операторы дронов на Донецком направлении снова доказали свое мастерство в бою. Военные точными ударами уничтожили живую силу и машины врага.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности боя

На Донецком направлении враг пытался прорвать оборону небольшими штурмовыми группами. Однако военнослужащие комендатуры "Сапсан" 25-го пограничного отряда вовремя заметили перемещение противника. В результате точных атак FPV-дронами личный состав россиян был уничтожен вместе с их автомобилями.

"На Донецком направлении военнослужащие комендатуры "Сапсан" 25 пограничного отряда устроили оккупантам непростой "квест" с роковым финалом",— говорится в сообщении пограничников.

Напомним, недавно мы писали о боевых действиях на Сумщине. А также об усилении охраны крымского побережья.