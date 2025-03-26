Одеські оператори дронів нищать ворога — відео

Оператор дрону. Фото ілюстративне: Українська правда

Одеські оператори дронів з 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України ефективно зупинили штурм ворога на Запорізькому напрямку. Це вдалося зробити завдяки вчасному реагуванню розвідки точним ударам безпілотників.

Про це повідомили бійці 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України.

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Коли російські підрозділи почали наступальні дії на Запорізькому напрямку, нацгвардійці оперативно виявили рух ворожої техніки та визначили ключові цілі для знищення. В результаті бійці ЗСУ влучними ударами вразили дві бойові броньовані машини та квадроцикл ворога. Техніка перетворилася на металобрухт.

"Техніка ворога, що намагалася прорвати оборону, була уражена майже миттєво. Приєднуйтесь до нашого підрозділу БпЛА", — йдеться у повідомленні Національної гвардії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищену техніку РФ на Куликовому полі. А також про атаки РФ на півдні країни.