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На Куликовом поле в Одессе появилась разбитая техника РФ

26 марта 2025 17:07
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Выставка трофейной техники в Одессе
Трофейная техника. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

На Куликовом поле в Одессе установили уничтоженную ВСУ российскую технику. Посмотреть на инсталляцию по трофеям присоединились десятки горожан, однако сама выставка откроется 10 апреля.

Новости.LIVE узнавали о том, что одесситы думают о выставке трофейной техники.

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Трофейная техника. Фото: Новини.LIVE

Какую технику выставили

На Куликовом поле появилась советская бронетехника, например БМП-2, модификация со стрелковым оружием. А также несколько БТР и поврежденный трансформатор. Кроме того, на площади выставили модифицированный БТР-80 — он имеет измененную башню и смещенный пулемет.

Виставка трофейної техніки в Одесі — думки одеситів - фото 2
Трофейная техника. Фото: Новини.LIVE
Виставка трофейної техніки в Одесі — думки одеситів - фото 3
Трофейная техника. Фото: Новини.LIVE

Одесситам понравилось

Михаил пришел на Куликово поле, чтобы посмотреть на уничтоженную вражескую технику. Мужчина говорит: инсталляция впечатляет.

"Чувствую гордость за вооруженные силы Украины. Хочу пожелать им здоровья, вдохновения и пусть они остаются живыми и возвращаются домой с победой", — говорит Михаил.

Виставка трофейної техніки в Одесі — думки одеситів - фото 4
Михаил, пришел посмотреть на технику. Новини.LIVE

Сергей, который также пришел посмотреть на экспозицию, уверяет: устраивать такие выставки настолько же важно, насколько и изучать историю.

"Такая выставка всегда целесообразна. Людям всегда надо напоминать, поскольку многие не читают и не понимают истории. Россия получила все свои земли захватническим путем. У нас агрессия с Россией не первое столетие, поэтому людям это надо показывать", — говорит Сергей.

Виставка трофейної техніки в Одесі — думки одеситів - фото 5
Сергей, пришел посмотреть на технику. Фото: Новини.LIVE

Необходимо для молодежи

Денис сегодня пришел посмотреть на выставку вражеской техники со своим сыном. Мужчина сам был на фронте и уверен: такие инсталляции необходимы в первую очередь для молодежи

"Делать такие выставки важно прежде всего для молодого поколения. Чтобы они видели, что происходит в реальности на фронте", — говорит Денис.

Виставка трофейної техніки в Одесі — думки одеситів - фото 6
Денис, пришел посмотреть на технику. Фото: Новини.LIVE
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Трофейная техника. Фото: Новини.LIVE
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Трофейная техника. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о Дне Национальной гвардии в Одессе. А также о разминировании побережья.

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