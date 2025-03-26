Выставка трофейной техники в Одессе

На Куликовом поле в Одессе появилась разбитая техника РФ
На Куликовом поле в Одессе установили уничтоженную ВСУ российскую технику. Посмотреть на инсталляцию по трофеям присоединились десятки горожан, однако сама выставка откроется 10 апреля.
Новости.LIVE узнавали о том, что одесситы думают о выставке трофейной техники.
Какую технику выставили
На Куликовом поле появилась советская бронетехника, например БМП-2, модификация со стрелковым оружием. А также несколько БТР и поврежденный трансформатор. Кроме того, на площади выставили модифицированный БТР-80 — он имеет измененную башню и смещенный пулемет.
Одесситам понравилось
Михаил пришел на Куликово поле, чтобы посмотреть на уничтоженную вражескую технику. Мужчина говорит: инсталляция впечатляет.
"Чувствую гордость за вооруженные силы Украины. Хочу пожелать им здоровья, вдохновения и пусть они остаются живыми и возвращаются домой с победой", — говорит Михаил.
Сергей, который также пришел посмотреть на экспозицию, уверяет: устраивать такие выставки настолько же важно, насколько и изучать историю.
"Такая выставка всегда целесообразна. Людям всегда надо напоминать, поскольку многие не читают и не понимают истории. Россия получила все свои земли захватническим путем. У нас агрессия с Россией не первое столетие, поэтому людям это надо показывать", — говорит Сергей.
Необходимо для молодежи
Денис сегодня пришел посмотреть на выставку вражеской техники со своим сыном. Мужчина сам был на фронте и уверен: такие инсталляции необходимы в первую очередь для молодежи
"Делать такие выставки важно прежде всего для молодого поколения. Чтобы они видели, что происходит в реальности на фронте", — говорит Денис.
Напомним, недавно мы писали о Дне Национальной гвардии в Одессе. А также о разминировании побережья.
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