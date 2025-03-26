День Национальной гвардии в Одессе

В Одессе отметили День Национальной гвардии Украины — как именно
В Одессе отметили день Национальной гвардии Украины. Над зданием областной военной администрации подняли флаг НГУ и поздравили служащих с профессиональным праздником.
Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер в соцсети.
День Нацгвардии в Одессе
Возле здания Одесской областной военной администрации поздравили служащих Национальной гвардии. После торжественного поднятия флага этого вооруженного формирования горожане могли насладиться небольшим военным духовым оркестром.
"Флаг Национальной гвардии Украины развевается в небе Одесской области. Это символ тех, кто ежедневно стоит на передовой, защищая нашу страну. Ваша отвага — наш покой. Спасибо за службу!" — говорится в сообщении Олега Кипера.
День национальной гвардии
До 2000 года День национальной гвардии отмечался ежегодно 4 ноября в честь принятия Верховной Радой закона о создании этого подразделения (1991 год). После переименования Внутренних войск МВД Украины на НГУ в 2015-м этот праздник начали отмечать 26 марта.
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