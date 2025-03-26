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В Одесі відмітили День Національної гвардії України — як саме

26 березня 2025 11:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
День Національної гвардії в Одесі
Чиновники вітають військових. Фото: Олег Кіпер в соцмережі
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі відмітили день Національної гвардії України. Над будівлею обласної військової адміністрації підняли прапор НГУ та привітали службовців із професійним святом.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в соцмережі.

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Військові Нацгвардії. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

День Нацгвардії в Одесі

Біля будівлі Одеської обласної військової адміністрації привітали службовців Національної гвардії. Після урочистого підняття прапору цього збройного формування містяни могли насолодитися невеличким військовим духовим оркестром.

"Прапор Національної гвардії України майорить у небі Одещини. Це символ тих, хто щодня стоїть на передовій, захищаючи нашу країну. Ваша відвага — наш спокій. 
Дякуємо за службу!" — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

В Одесі відмітили День Національної гвардії України — як саме - фото 2
Духовий оркестр. Фото: Олег Кіпер в соцмережі
В Одесі відмітили День Національної гвардії України — як саме - фото 3
Військові Нацгвардії. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

День національної гвардії

До 2000 року День національної гвардії відзначався щороку 4 листопада на честь ухвалення Верховною Радою у закону  про створення цього підрозділу (1991 рік). Після перейменування Внутрішніх військ МВС України на НГУ у 2015-му це свято почали відмічати 26 березня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про компенсації військовим за оренду житла. А також про виплати службовцям на реабілітацію.

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