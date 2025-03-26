Виставка трофейної техніки в Одесі

На Куликовому полі в Одесі з'явилася розбита техніка РФ
На Куликовому полі в Одесі встановили знищену ЗСУ російську військову техніку. Подивитися на інсталяцію з трофеїв долучилися десятки містян, проте сама виставка відкриється 10 квітня.
Новини.LIVE дізнавалися про те, що одесити гадають про виставлення трофейної техніки.
Яку техніку виставили
На Куликовому полі з'явилася радянська бронетехніка, наприклад БМП-2, модифікація зі стрілецькою зброєю. А також кілька БТР та пошкоджений трансформатор. Крім того, на площі виставили модифікований БТР-80 — він має змінену вежу та зміщений кулемет.
Одеситам сподобалося
Михайло прийшов до Куликового поля, аби подивитися на знищену ворожу техніку. Чоловік каже: інсталяція вражає.
"Відчуваю гордість за збройні сили України. Хочу побажати їм здоров'я, наснаги і хай вони залишаються живими і повертаються додому з перемогою", — каже Михайло.
Сергій, який також прийшов подивитися на експозицію, запевняє: влаштовувати такі виставки настільки ж важливо, наскільки й вивчати історію.
"Така виставка завжди є доцільною. Людям завжди треба нагадувати, оскільки багато хто не читає і не розуміє історії. Росія отримала всі свої землі загарбницьким шляхом. У нас агресія з Росією не перше століття, тому людям це надо показувати", — каже Сергій.
Необхідно для молоді
Денис сьогодні прийшов подивитися на виставку ворожої техніки зі своїм сином. Чоловік сам був на фронті та впевнений: такі інсталяції необхідні в першу чергу для молоді
"Робити такі виставки важливо перш за все для молодого покоління. Щоб вони бачили, що відбувається в реальності на фронті", — каже Денис.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про День Національної гвардії в Одесі. А також про розмінування узбережжя.
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