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На Куликовому полі в Одесі з'явилася розбита техніка РФ

26 березня 2025 17:07
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Виставка трофейної техніки в Одесі
Трофейна техніка. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

На Куликовому полі в Одесі встановили знищену ЗСУ російську військову техніку. Подивитися на інсталяцію з трофеїв долучилися десятки містян, проте сама виставка відкриється 10 квітня.

Новини.LIVE дізнавалися про те, що одесити гадають про виставлення трофейної техніки.

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Трофейна техніка. Фото: Новини.LIVE

Яку техніку виставили

На Куликовому полі з'явилася радянська бронетехніка, наприклад БМП-2, модифікація зі стрілецькою зброєю. А також кілька БТР та пошкоджений трансформатор. Крім того, на площі виставили модифікований БТР-80 — він має змінену вежу та зміщений кулемет.

Виставка трофейної техніки в Одесі — думки одеситів - фото 2
Трофейна техніка. Фото: Новини.LIVE
Виставка трофейної техніки в Одесі — думки одеситів - фото 3
Трофейна техніка. Фото: Новини.LIVE

Одеситам сподобалося

Михайло прийшов до Куликового поля, аби подивитися на знищену ворожу техніку. Чоловік каже: інсталяція вражає.

"Відчуваю гордість за збройні сили України. Хочу побажати їм здоров'я, наснаги і хай вони залишаються живими і повертаються додому з перемогою", — каже Михайло.

Виставка трофейної техніки в Одесі — думки одеситів - фото 4
Михайло, прийшов подивитися на техніку. Новини.LIVE

Сергій, який також прийшов подивитися на експозицію, запевняє: влаштовувати такі виставки настільки ж важливо, наскільки й вивчати історію.

"Така виставка завжди є доцільною. Людям завжди треба нагадувати, оскільки багато хто не читає і не розуміє історії. Росія отримала всі свої землі загарбницьким шляхом. У нас агресія з Росією не перше століття, тому людям це надо показувати", — каже Сергій.

Виставка трофейної техніки в Одесі — думки одеситів - фото 5
Сергій, прийшов подивитися на техніку. Фото: Новини.LIVE

Необхідно для молоді

Денис сьогодні прийшов подивитися на виставку ворожої техніки зі своїм сином. Чоловік сам був на фронті та впевнений: такі інсталяції необхідні в першу чергу для молоді

"Робити такі виставки важливо перш за все для молодого покоління. Щоб вони бачили, що відбувається в реальності на фронті", — каже Денис.

Виставка трофейної техніки в Одесі — думки одеситів - фото 6
Денис, прийшов подивитися на техніку. Фото: Новини.LIVE
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Трофейна техніка. Фото: Новини.LIVE
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Трофейна техніка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про День Національної гвардії в Одесі. А також про розмінування узбережжя.

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