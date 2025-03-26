Одесские операторы дронов уничтожают врага — видео

Оператор дрона. Фото иллюстративное: Украинская правда

Одесские операторы дронов из 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины эффективно остановили штурм врага на Запорожском направлении. Это удалось сделать благодаря своевременному реагированию разведки точным ударам беспилотников.

Об этом сообщили бойцы 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины.

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Подробности боя

Когда российские подразделения начали наступательные действия на Запорожском направлении, нацгвардейцы оперативно обнаружили движение вражеской техники и определили ключевые цели для уничтожения. В результате бойцы ВСУ точными ударами поразили две боевые бронированные машины и квадроцикл врага. Техника превратилась в металлолом.

"Техника врага, которая пыталась прорвать оборону, была поражена почти мгновенно. Присоединяйтесь к нашему подразделению БпЛА", — говорится в сообщении Национальной гвардии.

Напомним, недавно мы писали об уничтоженной технике РФ на Куликовом поле. А также об атаках РФ на юге страны.