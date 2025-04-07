Одесские рыцари показали как уничтожают врага под Торецком

Артиллеристы на фронте. Фото иллюстративное: Finbarr O'Reilly

Одесская бригада "Рыцарей Зимнего похода" в очередной раз показала зрелищные кадры отражения вражеских атак. На этот раз под прицелом оказалась живая сила и техника российских войск под Торецком.

Об этом 28-я бригада им. Рыцарей Зимнего похода сообщила в соцсети.

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Подробности боя

Российские войска пытались взять штурмом позиции защитников с фланга, однако украинская разведка вовремя заметили танк и пехоту оккупантов. Одесские артиллеристы превратили их технику в металлолом и поразили личный состав противника кассетным боезапасом. Кроме того, служащие точно попали и в пункт управления вражескими дронами в многоэтажке.

"Для российских штурмовиков наши воины точно подбирают кассеты, от которых те не могут устоять на ногах. А вражеские гаубицы и "дронщики", получают порцию разрывного тяжелого металла", — говорится в сообщении военных.

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