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Одесские пограничники уничтожают врага на юге — видео

25 апреля 2025 17:51
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Меткие удары дронами одесских пограничников на юге Украины — видео
Оператор дрона. Фото: ГПСУ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесские пограничники вновь показали свое мастерство управления беспилотными летательными аппаратами. Военные уничтожили не только личный состав, но и имущество противника.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Подробности боя

На юге Украины бойцы Одесского отряда провели серию точных ударов FPV-дронами по российским позициям. Беспилотники точно попали в укрытия и полевые склады врага, уничтожив личный состав и имущество. Один из бойцов РФ встретился с нашим БпЛА, когда катил в укрытие бочку с горючим.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает страну и активно уничтожает врага", — говорится в сообщении пограничников.

Напомним, недавно мы писали о заявлениях Зеленского о конце войны. А также об обстреле полигона на Днепропетровщине.

Одесса ВСУ Новости Одессы дроны война в Украине
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