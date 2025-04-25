Меткие удары дронами одесских пограничников на юге Украины — видео

Оператор дрона. Фото: ГПСУ

Одесские пограничники вновь показали свое мастерство управления беспилотными летательными аппаратами. Военные уничтожили не только личный состав, но и имущество противника.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Подробности боя

На юге Украины бойцы Одесского отряда провели серию точных ударов FPV-дронами по российским позициям. Беспилотники точно попали в укрытия и полевые склады врага, уничтожив личный состав и имущество. Один из бойцов РФ встретился с нашим БпЛА, когда катил в укрытие бочку с горючим.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает страну и активно уничтожает врага", — говорится в сообщении пограничников.

Напомним, недавно мы писали о заявлениях Зеленского о конце войны. А также об обстреле полигона на Днепропетровщине.