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Как Одесские рыцари уничтожают врага под Торецком (видео)

29 апреля 2025 17:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесские рыцари отбили атаку РФ под Торецком дронами и артиллерией - ВСУ
Оператор дрона. Фото иллюстративное: AP, Efrem Lukatsky
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесские "Рыцари зимнего похода" снова остановили очередное наступление россиян на Торецком направлении. На этот раз враг атаковал с разных флангов, но это не помогло ему прорваться.

Видео с кадрами боя выложили бойцы 28-й ОМБр им. Рыцарей зимнего похода.

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Подробности боя

РФ постоянно экспериментирует, чтобы прорваться на Торецком направлении. И на этот раз россияне решили во время очередной атаки совместить "зашитую" бронеколонну и скоростные мотоциклы, одновременно отправив их в атаку с разных флангов. Однако разведка ВСУ вовремя заметила перемещение противника, а артиллеристы и операторы дронов нанесли по ним точные удары. В результате были уничтожены танк, ББМ и личный состав врага.

"Рыцари 28-й и друзья разбили комбинированный штурм россиян. Проскочить им не удалось. Задержавшись под огнем артиллерии, группы одна за другой начали попадать под удары дронов", — говорится в сообщении 28-й ОМБр.

Напомним, недавно мы писали о бое пограничников на юге. А также о попытке мотоциклетного штурма.

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