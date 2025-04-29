Одесские рыцари отбили атаку РФ под Торецком дронами и артиллерией - ВСУ

Как Одесские рыцари уничтожают врага под Торецком (видео)
Одесские "Рыцари зимнего похода" снова остановили очередное наступление россиян на Торецком направлении. На этот раз враг атаковал с разных флангов, но это не помогло ему прорваться.
Видео с кадрами боя выложили бойцы 28-й ОМБр им. Рыцарей зимнего похода.
Подробности боя
РФ постоянно экспериментирует, чтобы прорваться на Торецком направлении. И на этот раз россияне решили во время очередной атаки совместить "зашитую" бронеколонну и скоростные мотоциклы, одновременно отправив их в атаку с разных флангов. Однако разведка ВСУ вовремя заметила перемещение противника, а артиллеристы и операторы дронов нанесли по ним точные удары. В результате были уничтожены танк, ББМ и личный состав врага.
"Рыцари 28-й и друзья разбили комбинированный штурм россиян. Проскочить им не удалось. Задержавшись под огнем артиллерии, группы одна за другой начали попадать под удары дронов", — говорится в сообщении 28-й ОМБр.
Напомним, недавно мы писали о бое пограничников на юге. А также о попытке мотоциклетного штурма.
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