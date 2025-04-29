Одеські лицарі відбіли атаку РФ під Торецьком дронами та артилерією - ЗСУ

Оператор дрону. Фото ілюстративне: AP, Efrem Lukatsky

Одеські "Лицарі зимового походу" знову зупинили черговий наступ росіян на Торецькому напрямку. На цей раз ворог атакував з різних флангів, але це не допомогло йому прорватись.

Відео з кадрами бою виклали бійці 28-ї ОМБр ім. Лицарів зимового походу.

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Подробиці бою

РФ постійно експериментує, аби прорватись на Торецькому напрямку. І цього разу росіяни вирішили під час чергової атаки поєднати "зашиту" бронеколону та швидкісні мотоцикли, одночасно відправивши їх в атаку з різних флангів. Однак розвідка ЗСУ вчасно помітила переміщення супротивника, а артилеристи та оператори дронів нанесли по них влучні удари. В результаті було знищено танк, ББМ та особовий склад ворога.

"Лицарі 28-ї та друзі розбили комбінований штурм росіян. Проскочити їм не вдалося. Затримавшись під вогнем артилерії, групи одна за одною почали потрапляти під удари дронів", — йдеться у повідомленні 28-ї ОМБр.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бій прикордонників на півдні. А також про спробу мотоциклетного штурму.