Видовищні кадри відбиття ворожих атак від Одеських лицарів зимового походу — відео

Оператори дронів. Фото ілюстративне: uainfo

Одеські військові вкотре показали кадри відбиття ворожих штурмів. На цей раз окупанти намагалися прорвати позиції ЗСУ на мотоциклах, проте були знищені влучними ударами артилерії БпЛА.

Про це повідомили бійці 28-ї бригади ім. "Лицарів зимового походу".

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Ворожа група мотоциклістів спробувала проскочити до позицій ЗСУ на Торецькому напрямку. Однак варто було їм "засвітитись" — одразу почала працювати українська артилерія. Під щільним вогнем, росіяни заскочили у лісосмугу, де їх один за одним почати нищити оператори дронів. А щоб штурмовики не втекли, за допомогою БпЛА бійці знищили й мотоцикли.

"У спробах прорватися на Торецькому напрямку, окупанти постійно експериментують та застосовують різні тактики. То в атаку рушають "зашиті" до невпізнаваності бронетанкові колони, то малі піхотні групи, а тепер ще й байкери", — йдеться у повідомленні бійців.

Одеські лицарі додають, що військові РФ сьогодні тисне на фронті більше й різноманітніше, ніж будь-коли.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення ворогів на Донеччині. А також читайте про бойові дії на Запоріжжі.