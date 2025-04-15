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Одесские рыцари успешно уничтожают врага на позициях (видео)

15 апреля 2025 11:17
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесские рыцари уничтожают врага на фронте - видео боя
Оператор дрона. Фото иллюстративное: AP, Efrem Lukatsky
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесская бригада "Рыцарей Зимнего похода" в очередной раз показала зрелищные кадры отбития вражеской атаки. С помощью пехоты и дронов удалось уничтожить штурмовую группу россиян.

Об этом 28-я бригада им. Рыцарей Зимнего похода сообщила в соцсети.

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Подробности боя

После нескольких точных сбросов по позициям оккупантов военные РФ начали забегать в лесополосу, где их встретили украинские пехотинцы. Стрелковыми боями и атаками с FPV-дронов всю группу удалось загнать в один блиндаж, куда также полетели беспилотники ВСУ. После плотных бомбардировок оттуда выдвинулся раненый боец, который хотел сдаться и едва держался на ногах. Операторы БпЛА сопроводили штурмовика к нашей пехоте.

"Несмотря на ежедневные обстрелы россиян, штурмовик получил первую помощь. А также рассказал, что из всей группы остался один — остальные похоронены в блиндажах", — говорится в сообщении 28-й бригады.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении врага под Торецком. А также о морском перемирии.

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