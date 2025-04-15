Одеські лицарі нищать ворога на фронті - відео бою

Оператор дрону. Фото ілюстративне: AP, Efrem Lukatsky

Одеська бригада "Лицарів Зимового походу" вкорте показала видовищні кадри відбиття ворожої атаки. За допомогою піхоти та дронів вдалося знищити штурмову группу росіян.

Про це 28-ма бригада ім. Лицарів Зимового походу повідомила у соцмережі.

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Після декількох влучних скидів по позиціях окупантів військові РФ почали забігати у лісосмугу, де їх зустріли українські піхотинці. Стрілецькими боями та атаками з FPV-дронів всю групу вдалось загнати в один бліндаж, куди також полетіли безпілотники ЗСУ. Після щільних бомбардувань звідти висунувся поранений боєць, що хотів здатись та ледве тримався на ногах. Оператори БпЛА супроводили штурмовика до нашої піхоти.

"Попри щоденні звірсва росіян, штурмовик отримав першу допомогу. А також розповів, що з усієї групи лишився один — решта поховані у бліндажах", — йдеться у повідомленні 28-ї бригади.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення ворога під Торецьком. А також про морське перемир'я.