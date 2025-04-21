Зрелищные кадры отражения вражеских атак от Одесских рыцарей зимнего похода — видео

Операторы дронов. Фото иллюстративное: uainfo

Одесские военные в очередной раз показали кадры отражения вражеских штурмов. На этот раз оккупанты пытались прорвать позиции ВСУ на мотоциклах, однако были уничтожены точными ударами артиллерии БпЛА.

Об этом сообщили бойцы 28-й бригады им. "Рыцарей зимнего похода".

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Подробности боя

Вражеская группа мотоциклистов попыталась проскочить к позициям ВСУ на Торецкому направлении. Однако стоило им "засветиться" — сразу начала работать украинская артиллерия. Под плотным огнем, россияне заскочили в лесополосу, где их один за другим начали уничтожать операторы дронов. А чтобы штурмовики не убежали, с помощью БпЛА бойцы уничтожили и мотоциклы.

"В попытках прорваться на Торецком направлении, оккупанты постоянно экспериментируют и применяют различные тактики. То в атаку отправляются "зашитые" до неузнаваемости бронетанковые колонны, то малые пехотные группы, а теперь еще и байкеры", — говорится в сообщении бойцов.

Одесские рыцари добавляют, что военные РФ сегодня давит на фронте больше и разнообразнее, чем когда-либо.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении врагов в Донецкой области. А также читайте о боевых действиях в Запорожье.