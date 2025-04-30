Військові кораблі Росії у Чорному та Середземному морях - загроза для Одещини, ВМС

Російський флот. Фото ілюстративне: РБК-Україна

РФ знову вивела на рейд у Чорне море ракетоносій з "Калібрами" напоготові. У Середземній акваторії наразі також спостерігається присутність декількох російських військових кораблів.

Про це 30 квітня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебуває один військовий корабель Росії, який може випустити до 6 ракет. У Середземне море на рейди виведено три судна РФ, одне з яких споряджене одразу 8 "Калібрами". В Азовській акваторії присутності ворога не виявлено.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 7 суден, 6 з них потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії зайшло в інтересах РФ 10 кораблів, 5 з яких прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бої під Торецьком. А також про річницю касетного удару по Одесі.