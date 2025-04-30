Военные корабли России в Черном и Средиземном морях - угроза для Одесской области, ВМС

Российский флот. Фото иллюстративное: РБК-Украина

РФ снова вывела на рейд в Черное море ракетоноситель с "Калибрами" наготове. В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие нескольких российских военных кораблей.

Об этом 30 апреля сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находится один военный корабль России, который может выпустить до 6 ракет. В Средиземное море на рейды выведены три судна РФ, одно из которых снаряжено сразу 8 "Калибрами". В Азовской акватории присутствия врага не обнаружено.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 7 судов, 6 из них затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию зашло в интересах РФ 10 кораблей, 5 из которых направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о боях под Торецком. А также о годовщине кассетного удара по Одессе.