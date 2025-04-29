Річниця першого обстрілу Одеси касетним Іскандером - будинок Гаррі Поттера

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Рік тому, 29 квітня 2024 року стався перший удар ракетою з касетним боєзапасом по Одесі. Внаслідок атаки 8 людей загинуло, ще 32 були поранені, серед жертв була й 4-річна дівчинка.

Новини.LIVE згадують, як це було рік тому.

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Удар касетами по Одесі

Повітряну тривогу 29 квітня 2024 року в місті оголосили о 18:24. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. За чотири хвилини після цього, о 18:28, пролунав потужний вибух. Після атаки сталось сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії, який в народі називають "замком Гаррі Поттера". Пожежу гасили на площі 600 квадратних метрів, дах будівлі майже повністю вигорів. Ворог застосував касетний боєзапас, який призначений для максимального ураження живої сили.

"Можу констатувати, що на стінах навколо ураженого об'єкта спостерігаються дірки від шрапнелі, яка використовується для знищення живої сили та ведення бойових дій. Але не для ударів по цивільній інфраструктурі та мирним жителям", — прокоментував тоді речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Від шрапнелі постраждали як одесити, так і гості міста, що прогулювалися Трасою здоров'я.

Пожежа будинку Гаррі Поттера. Фото: Новини.LIVE

Займання після атаки. Фото: Новини.LIVE

Гасіння пожежі. Фото: Новини.LIVE

Загиблі та поранені

Оскільки удар був у цивільній інфраструктурі, без жертв серед одеситів не обійшлося. В результаті 32 людей було поранено, 7 загинуло на місці, ще одна людина померла від інсульту в лікарні.

Також під час атаки було травмовано колишнього народного депутата кількох скликань Сергія Ківалова. Він отримав осколкове поранення правого стегна і був госпіталізований.

Пожежа на даху. Фото: Новини.LIVE

Після атаки. Фото: Новини.LIVE

Загибель Злати

Один з уламків потрапив у серце 4-річної дівчинки Злати Новікової. Медики близько місяця боролися за її життя, але, на жаль, безуспішно — вона пішла з життя.

"На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей. Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього", — ідеться у повідомленні очыльника Одеської ОВА Олега Кіпера Кіпера.

Фрагменти шрапнелі від касетного боєзапасу знаходили тоді на площі 1,5 кілометнів від місця прильоту.

Поховання Злати Новікової. Фото: Новини.LIVE

Матір прощається з донькою. Фото: Новини.LIVE

Матір та бабуся Злати. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю обстрілу ЖК Тірас. А також про те, як сьогодні виглядає замок Гаррі Поттера в Одесі після обстрілу рік тому..