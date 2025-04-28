Житель Одесской области вымогал 15000 долларов за снятие с воинского учета - мобилизация

Адвокат в Одессе обещал снять с учета в ТЦК — стоимость услуги
Житель Одессы выдавал себя за адвоката и требовал 15 000 долларов за содействие уклонению от призыва. Однако его разоблачили правоохранители и открыли на него уголовное дело.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
По данным следствия, подозреваемый, выдавая себя за адвоката, требовал от военнообязанного 15 000 долларов США. За это он обещал посодействовать в снятии с учета по состоянию здоровья. Фигурант также уверял, что имеет необходимые связи в медицинских комиссиях и среди руководства одного из районных ТЦК и СП, благодаря чему может обеспечить принятие положительного решения. В случае отказа передать деньги, он угрожал отменой имеющегося бронирования и объявлением лица в розыск. Дельца задержали "на горячем" после получения оговоренной суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно мы писали о военном, который коварно украл телефон. А также о мужчине, который уклонился от призыва.
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