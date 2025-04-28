Житель Одесской области вымогал 15000 долларов за снятие с воинского учета - мобилизация

Задержание фигуранта. Фото: Одесская областная прокуратура

Житель Одессы выдавал себя за адвоката и требовал 15 000 долларов за содействие уклонению от призыва. Однако его разоблачили правоохранители и открыли на него уголовное дело.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый, выдавая себя за адвоката, требовал от военнообязанного 15 000 долларов США. За это он обещал посодействовать в снятии с учета по состоянию здоровья. Фигурант также уверял, что имеет необходимые связи в медицинских комиссиях и среди руководства одного из районных ТЦК и СП, благодаря чему может обеспечить принятие положительного решения. В случае отказа передать деньги, он угрожал отменой имеющегося бронирования и объявлением лица в розыск. Дельца задержали "на горячем" после получения оговоренной суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятые деньги изъяты. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который коварно украл телефон. А также о мужчине, который уклонился от призыва.