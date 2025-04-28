Мешканець Одещини витмагав 15000 доларів за зняття з військового обліку - мобілізація

Затримання фігуранта. Фото: Одеська обласна прокуратура

Мешканець Одеси видавав себе за адвоката та вимагав 15 000 доларів за сприяння ухиленню від призову. Однак його викрили правоохоронці та відкрили на нього кримінальну справу.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний, видаючи себе за адвоката, вимагав від військовозобов’язаного 15 000 доларів США. За це він обіцяв посприяти у знятті з обліку за станом здоров’я. Фігурант також запевняв, що має необхідні зв’язки в медичних комісіях та серед керівництва одного з районних ТЦК та СП, завдяки чому може забезпечити ухвалення позитивного рішення. У разі відмови передати гроші, він погрожував скасуванням наявного бронювання та оголошенням особи у розшук. Ділка затримали "на гарячому" після одержання обумовленої суми неправомірної вигоди. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вилучені гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який підступно вкрав телефон. А також про чоловіка, який ухилився від призову.