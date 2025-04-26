Суд оштрафував чоловіка за ухилення від військового обліку — яка сума

Суддівський молоток. Фото: freepik

Суд визнав винним уродженця села Любашівка в ухиленні від військового обліку після офіційного попередження. Чоловік не з’явився на медкомісію, хоча був про це повідомлений. Чоловіку призначили штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 27 березня 2025 року чоловіка доставили працівники поліції до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там йому вручили письмове попередження про обов’язок стати на військовий облік, пройти медкомісію і з’являтись за викликом. Попри це, чоловік відмовився прийняти повістку та направлення, проте усно йому повідомили дату — 28 березня, коли слід було прийти на медичну комісію.

Наступного дня чоловік умисно не прибув у визначений час і місце, хоча усвідомлював наслідки своєї відмови, і попередньо був проінформований про кримінальну відповідальність.

Яке покарання за ухилення від призову

Відомо, що прокурор подав обвинувальний акт разом із клопотанням розглянути справу в спрощеному порядку — без судового засідання та учасників процесу. Сам підозрюваний письмово визнав свою вину, погодився з усіма обставинами, викладеними в ході досудового розслідування, і заявив про небажання бути присутнім у залі суду.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого, його добровільне визнання провини та сприяння слідству. У підсумку суд призначив покарання — штраф у розмірі 6800 гривень, що відповідає 400 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік після отримання повістки написав відмову від військової служби. Також ми писали, що у Львівській області чоловік пройшов ВЛК та отримав бойову повістку, однак не прийшов до ТЦК на визначену дату.