Суд оштрафовал мужчину за уклонение от воинского учета - какая сумма

Судейский молоток. Фото: freepik

Суд признал виновным уроженца села Любашевка в уклонении от воинского учета после официального предупреждения. Мужчина не явился на медкомиссию, хотя был об этом уведомлен. Мужчине назначили штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 27 марта 2025 года мужчину доставили сотрудники полиции в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там ему вручили письменное предупреждение об обязанности стать на воинский учет, пройти медкомиссию и являться по вызову. Несмотря на это, мужчина отказался принять повестку и направление, однако устно ему сообщили дату — 28 марта, когда следовало прийти на медицинскую комиссию.

На следующий день мужчина умышленно не прибыл в определенное время и место, хотя осознавал последствия своего отказа, и предварительно был проинформирован об уголовной ответственности.

Какое наказание за уклонение от призыва

Известно, что прокурор подал обвинительный акт вместе с ходатайством рассмотреть дело в упрощенном порядке — без судебного заседания и участников процесса. Сам подозреваемый письменно признал свою вину, согласился со всеми обстоятельствами, изложенными в ходе досудебного расследования, и заявил о нежелании присутствовать в зале суда.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, его добровольное признание вины и содействие следствию. В итоге суд назначил наказание — штраф в размере 6800 гривен, что соответствует 400 необлагаемым минимумам доходов граждан.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина после получения повестки написал отказ от военной службы. Также мы писали, что во Львовской области мужчина прошел ВВК и получил боевую повестку, однако не пришел в ТЦК на определенную дату.