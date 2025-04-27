На Одещині військовий обікрав чоловіка з інвалідністю

Чоловік в наручниках у поліцейській дільниці. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі військовослужбовець ошукав чоловіка з інвалідністю, під приводом дзвінка взяв його мобільний телефон і зник. Збиток склав майже дев’ять тисяч гривень. Справу розглянули у спрощеному провадженні, адже обвинувачений повністю визнав свою провину.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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З матеріалів слідства відомо, що подія сталася 10 лютого 2025 року в Одесі. Все відбулося вдень у квартирі, де військовий перебував у компанії знайомих. Серед присутніх був і потерпілий — чоловік із помітними ознаками порушення координації рухів. Під приводом того, що хоче зробити дзвінок, військовий попросив у нього мобільний телефон марки "Xiaomi Redmi Note 13 Pro", вартістю 8 960 гривень. Чоловік без підозр передав гаджет, а той просто зник разом із телефоном.

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Військовий одразу зізнався у скоєному. Суд зобов'язав стягнути з нього 8 960 грн на користь потерпілого, а також солдат має сплатити витрати на залучення експерта для проведення товарознавчої експертизи — 320 грн.

Нагадаємо, у Харкові судили військовослужбовця, який відмовився виконувати наказ командира. Також ми писали, що у Києві судили військового, який побив цивільного до втрати свідомості.