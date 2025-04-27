В Одесской области военный обокрал мужчину с инвалидностью

Украл телефон и убежал — на Одесчине военный обманул мужчину
В Одессе военнослужащий обманул мужчину с инвалидностью, под предлогом звонка взял его мобильный телефон и скрылся. Ущерб составил почти девять тысяч гривен. Дело рассмотрели в упрощенном производстве, ведь обвиняемый полностью признал свою вину.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный обокрал мужчину
Из материалов следствия известно, что происшествие произошло 10 февраля 2025 года в Одессе. Все произошло днем в квартире, где военный находился в компании знакомых. Среди присутствующих был и потерпевший — мужчина с заметными признаками нарушения координации движений. Под предлогом того, что хочет сделать звонок, военный попросил у него мобильный телефон марки "Xiaomi Redmi Note 13 Pro", стоимостью 8 960 гривен. Мужчина без подозрений передал гаджет, а тот просто исчез вместе с телефоном.
Как наказали военного за мошенничество
Военный сразу признался в содеянном. Суд обязал взыскать с него 8 960 грн в пользу потерпевшего, а также солдат должен оплатить расходы на привлечение эксперта для проведения товароведческой экспертизы — 320 грн.
Напомним, в Харькове судили военнослужащего, который отказался выполнять приказ командира. Также мы писали, что в Киеве судили военного, который избил гражданского до потери сознания.
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