В Одесской области военный обокрал мужчину с инвалидностью

Мужчина в наручниках в полицейском участке. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе военнослужащий обманул мужчину с инвалидностью, под предлогом звонка взял его мобильный телефон и скрылся. Ущерб составил почти девять тысяч гривен. Дело рассмотрели в упрощенном производстве, ведь обвиняемый полностью признал свою вину.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Из материалов следствия известно, что происшествие произошло 10 февраля 2025 года в Одессе. Все произошло днем в квартире, где военный находился в компании знакомых. Среди присутствующих был и потерпевший — мужчина с заметными признаками нарушения координации движений. Под предлогом того, что хочет сделать звонок, военный попросил у него мобильный телефон марки "Xiaomi Redmi Note 13 Pro", стоимостью 8 960 гривен. Мужчина без подозрений передал гаджет, а тот просто исчез вместе с телефоном.

Как наказали военного за мошенничество

Военный сразу признался в содеянном. Суд обязал взыскать с него 8 960 грн в пользу потерпевшего, а также солдат должен оплатить расходы на привлечение эксперта для проведения товароведческой экспертизы — 320 грн.

Напомним, в Харькове судили военнослужащего, который отказался выполнять приказ командира. Также мы писали, что в Киеве судили военного, который избил гражданского до потери сознания.