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Одесские бойцы показали, как освободили побратимов из плена

28 апреля 2025 14:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесские пограничники с помощью дронов освободили пленных бойцов ВСУ - видео
Оператор дрона. Фото иллюстративное: mod.gov.ua
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесские операторы БПЛА точными сбросами отбили от врага трех пленных побратимов. А личный состав россиян сразу разбежался после успешной дроновой атаки.

Об этом сообщает Юго-западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Подробности боя

На одном из участков ведения активных боевых действий на Сумском направлении, операторы БПЛА спасли жизнь трем украинским защитникам, которых враг захватил в плен. Разведка вовремя обнаружила группу противника с захваченными бойцами ВСУ. На подмогу пограничникам немедленно вылетели несколько беспилотников. С помощью ударов с неба защитникам удалось освободить побратимов и заставить россиян бежать.

"Благодаря высокому мастерству и слаженности операторов БПЛА, составляющих Сил обороны Украины, удалось спасти украинских воинов", — говорится в сообщении пограничников.

В дальнейшем, с помощью подсветок на дронах, наших бойцов вывели к украинским позициям.

Напомним, недавно мы писали о Черноморском флоте в Крыму. А также об опасности поражения Одесской области с моря.

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