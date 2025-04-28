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Одеські бійці показали, як звільнили побратимів із полону

28 квітня 2025 14:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одеські прикордонники за допомогою дронів звільнили полонених бійців ЗСУ - відео
Оператор дрону. Фото ілюстративне: mod.gov.ua
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеські оператори БПЛА влучними скидами відбили від ворога трьох полонених побратимів. А особовий склад росіян одразу розбігся після успішної дронової атаки.

Про це повідомляє Південно-західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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На одній з ділянок ведення активних бойових дій на Сумському напрямку, оператори БПЛА врятували життя трьом українським захисникам, яких ворог захопив у полон. Розвідка вчасно виявила групу супротивника із захопленими бійцями ЗСУ. На підмогу прикордонникам негайно вилетіли декілька безпілотників. За допомогою ударів з неба оборонцям вдалося звільнити побратимів та змусити росіян втекти. 

"Завдяки високій майстерності та злагодженості операторів БПЛА, складових Сил оборони України, вдалося врятувати українських воїнів", — йдеться у повідомленні прикордонників.

В подальшому, за допомогою підсвіток на дронах, наших бійців було виведено до українських позицій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про Чорноморський флот у Криму. А також про небезпеку ураження Одещини з моря.

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