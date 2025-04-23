Річниця трагедії — російський обстріл ЖК Тірас в Одесі

Влучання в ЖК Тірас. Фото: Новини.LIVE

Атака на ЖК "Тірас" стала першим влучанням російської ракети у житловий будинок в Одесі. РФ здійснила цинічний обстріл напередодні Великодня, та забрала із собою життя вісьмох цивільних.

Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати, як це було.

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Деталі атаки

Екіпаж важкого бомбардувальника злетів з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ та здійснив пуск трьох крилатих ракет типу Х-101 із повітряного простору над Каспійським морем. 23 квітня 2022 року о 14:30 дві з них влучили по території міста — у 16-поверховий будинок ЖК "Тірас" та на територію Новоміського кладовища. Унаслідок атаки загинули 8 мирних жителів, серед них 3-місячна дитина. 12 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 30 квартир знищено повністю, ще 62 отримали руйнування різного ступеня. Розбір завалів завершився лише о сьомій годині вечора наступного дня.

Евакуація людей. Фото: ДСНС Одещини

Ліквідація наслідків. Фото: ДСНС Одещини

Загиблі внаслідок атаки

В результаті атаки загибла Валерія Глодан із донькою та бабусею. Після втрати родини Юрій Глодан вступив до лав ЗСУ. Спочатку був в АЗОВі, а потім служив у Третій окремій штурмовій бригаді, що є частиною сухопутних військ ЗСУ. 5 листопада 2023 року стало відомо, що він загинув на фронті, боронячи Україну. Згодом на честь вбитої сім'ї було названо одну з вулиць міста.

Валерія Глодан, загибла внаслідок атаки. Фото: скриншот

Окрім родини Глодан, під час удару також загинула 28-річна чемпіонка Одеси з бодібілдингу Людмила Чернецька та її чоловік Богдан. Ракета влучила саме у їхню квартиру на четвертому поверсі. Пара незадовго до трагедії одружилася та чекала на дитину.

Загибле подружжя. Фото: скриншот

Хто винен в атаці

За даними слідства, головним фігурантом є російський командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ генерал-лейтенант Кобилаш. Він одержав бойові розпорядження від військово-політичного керівництва завдавати ударів по цивільних об’єктах та мирному населенню Одеси. Підозрюваний віддав наказ підрозділам атакувати місто високоточними ракетами.

Сергій Кобилаш. Фото: Главком

Тірас та знищене авто. Фото: Новини.LIVE

Знищені авто поряд із Тірасом. Фото: Новини.LIVE

Ремонт Житлового комплексу

ЖК Тірас ремонтували понад рік, оскільки ракета пробила 16-поверхову споруду наскрізь, порушивши й несучі стіни. Усі роботи були завершені у вересні 2023 року.

Ремонт в ЖК Тірас. Фото: Новини.LIVE

Обстріл ЖК "Тірас" став одним із перших воєннів злочинів, що зафіксували в Одесі. Усі дані правоохоронці зібрали в один спільний пакет для подальшого міжнародного трибуналу над керівництвом РФ.

Тірас сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю звільнення Ірпеня. А також про вірогідність обстрілу Одеси на 9 травня.