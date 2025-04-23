Річниця трагедії — російський обстріл ЖК Тірас в Одесі

Одеса пам'ятає — третя річниця з дня трагедії у ЖК "Тірас"
Атака на ЖК "Тірас" стала першим влучанням російської ракети у житловий будинок в Одесі. РФ здійснила цинічний обстріл напередодні Великодня, та забрала із собою життя вісьмох цивільних.
Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати, як це було.
Деталі атаки
Екіпаж важкого бомбардувальника злетів з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ та здійснив пуск трьох крилатих ракет типу Х-101 із повітряного простору над Каспійським морем. 23 квітня 2022 року о 14:30 дві з них влучили по території міста — у 16-поверховий будинок ЖК "Тірас" та на територію Новоміського кладовища. Унаслідок атаки загинули 8 мирних жителів, серед них 3-місячна дитина. 12 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 30 квартир знищено повністю, ще 62 отримали руйнування різного ступеня. Розбір завалів завершився лише о сьомій годині вечора наступного дня.
Загиблі внаслідок атаки
В результаті атаки загибла Валерія Глодан із донькою та бабусею. Після втрати родини Юрій Глодан вступив до лав ЗСУ. Спочатку був в АЗОВі, а потім служив у Третій окремій штурмовій бригаді, що є частиною сухопутних військ ЗСУ. 5 листопада 2023 року стало відомо, що він загинув на фронті, боронячи Україну. Згодом на честь вбитої сім'ї було названо одну з вулиць міста.
Окрім родини Глодан, під час удару також загинула 28-річна чемпіонка Одеси з бодібілдингу Людмила Чернецька та її чоловік Богдан. Ракета влучила саме у їхню квартиру на четвертому поверсі. Пара незадовго до трагедії одружилася та чекала на дитину.
Хто винен в атаці
За даними слідства, головним фігурантом є російський командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ генерал-лейтенант Кобилаш. Він одержав бойові розпорядження від військово-політичного керівництва завдавати ударів по цивільних об’єктах та мирному населенню Одеси. Підозрюваний віддав наказ підрозділам атакувати місто високоточними ракетами.
Ремонт Житлового комплексу
ЖК Тірас ремонтували понад рік, оскільки ракета пробила 16-поверхову споруду наскрізь, порушивши й несучі стіни. Усі роботи були завершені у вересні 2023 року.
Обстріл ЖК "Тірас" став одним із перших воєннів злочинів, що зафіксували в Одесі. Усі дані правоохоронці зібрали в один спільний пакет для подальшого міжнародного трибуналу над керівництвом РФ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю звільнення Ірпеня. А також про вірогідність обстрілу Одеси на 9 травня.
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