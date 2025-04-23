Годовщина трагедии — российский обстрел ЖК Тирас в Одессе

Попадание в ЖК Тирас. Фото: Новини.LIVE

Атака на ЖК "Тирас" стала первым попаданием российской ракеты в жилой дом в Одессе. РФ осуществила циничный обстрел накануне Пасхи и забрала жизни восьми гражданских.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить, как это было.

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Детали атаки

Экипаж тяжелого бомбардировщика взлетел с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ и осуществил пуск трех крылатых ракет типа Х-101 из воздушного пространства над Каспийским морем. 23 апреля 2022 года в 14:30 две из них попали по территории города — в 16-этажный дом ЖК "Тирас" и на территорию Новогородского кладбища. В результате атаки погибли 8 мирных жителей, среди них 3-месячный ребенок. 12 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. 30 квартир уничтожены полностью, еще 62 получили повреждения разной степени. Разбор завалов завершился только в семь часов вечера следующего дня.

Эвакуация людей. Фото: ГСЧС Одесской области

Ликвидация последствий. Фото: ГСЧС Одесской области

Погибшие в результате атаки

В результате атаки погибла Валерия Глодан с дочерью и бабушкой. После потери семьи Юрий Глодан вступил в ряды ВСУ. Сначала был в "Азове", а затем служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде, которая является частью сухопутных войск ВСУ. 5 ноября 2023 года стало известно, что он погиб на фронте, защищая Украину. Впоследствии в честь убитой семьи была названа одна из улиц города.

Валерия Глодан, погибшая в результате атаки. Фото: скриншот

Кроме семьи Глодан, во время удара также погибла 28-летняя чемпионка Одессы по бодибилдингу Людмила Чернецкая и ее муж Богдан. Ракета попала именно в их квартиру на четвертом этаже. Пара незадолго до трагедии поженилась и ждала ребенка.

Погибшие супруги. Фото: скриншот

Кто виноват в атаке

По данным следствия, главным фигурантом является российский командующий дальней авиации воздушно-космических сил РФ, генерал-лейтенант Кобылаш. Он получил боевые распоряжения от военно-политического руководства наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Одессы. Подозреваемый отдал приказ подразделениям атаковать город высокоточными ракетами.

Сергей Кобылаш. Фото: Главком

"Тирас" и уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженные авто рядом с "Тирасом". Фото: Новини.LIVE

Ремонт жилого комплекса

ЖК "Тирас" ремонтировали больше года, поскольку ракета пробила 16-этажное сооружение насквозь, нарушив и несущие стены. Все работы были завершены в сентябре 2023 года.

Ремонт в ЖК "Тирас". Фото: Новини.LIVE

Обстрел ЖК "Тирас" стал одним из первых военных преступлений, которые зафиксировали в Одессе. Все данные правоохранители собрали в один общий пакет для дальнейшего международного трибунала над руководством РФ.

"Тирас" сегодня. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о годовщине освобождения Ирпеня. А также о вероятности обстрела Одессы на 9 мая.