Тисячі одеситів залишилися без води - коли відновлять постачання, Інфоксводоканал

Бювет в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі через ремонтні роботи на мережах тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Обмеження триватимуть до 20:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через ремонтні роботи тисячі одеситів, які проживають за такими адресами, сьогодні залишилися без води:



До 13:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Академіка Корольова —81/4.

До 16:00 без води будуть жителі:

бульвар Приморський — усі будинки;

пл. Європейська — усі будинки.

До 19:00 водопостачання не буде:

с. Фонтанка — усі будинки;

с. Вапнярка — усі будинки;

с. Нова Дофінівка — усі будинки;

селище Чорноморське — усі будинки;

с. Булдинка — усі будинки;

с. Нові Біляри — усі будинки;

с. Визірка — усі будинки.

Бювети в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла сьогодні. А також про тарифи на комуналку у квітні