Житель Одещини незаконно рубав дерева з сином - яке покарання

Сімейний поспіль — на Одещині батько із сином рубали дерева
Мешканець Одещини незаконно рубав дерева у лісосмузі, а його син стояв насторожі та вантажив в автівку. Однак чоловіків піймали на гарячому правоохоронці та відкрили кримінальну справу.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці справи
За даними слідства, на території Петровірівської ОТГ в полезахисній лісосмузі, що перебуває в комунальній власності, виявили місцевих жителів 56-ти та 17-ти років. Чоловіки у цей час спиляли дерева. Поліцейські встановили, що один із них знищив загалом 51 зелене насадження — акації та клени. Його неповнолітній син на прохання батька спостерігав за обстановкою навколо і завантажував розпиляну деревину до причепа автівки. З місця події в якості речових доказів поліцейські вилучили автомобіль "ВАЗ" з причепом та бензопилою. Розмір заподіяної громаді матеріальної шкоди склав 68 652 гривень.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомили про підозру за частиною 2 статті 246 (незаконне спиляння дерев) та за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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