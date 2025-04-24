Житель Одещини незаконно рубав дерева з сином - яке покарання

Авто фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини незаконно рубав дерева у лісосмузі, а його син стояв насторожі та вантажив в автівку. Однак чоловіків піймали на гарячому правоохоронці та відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, на території Петровірівської ОТГ в полезахисній лісосмузі, що перебуває в комунальній власності, виявили місцевих жителів 56-ти та 17-ти років. Чоловіки у цей час спиляли дерева. Поліцейські встановили, що один із них знищив загалом 51 зелене насадження — акації та клени. Його неповнолітній син на прохання батька спостерігав за обстановкою навколо і завантажував розпиляну деревину до причепа автівки. З місця події в якості речових доказів поліцейські вилучили автомобіль "ВАЗ" з причепом та бензопилою. Розмір заподіяної громаді матеріальної шкоди склав 68 652 гривень.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за частиною 2 статті 246 (незаконне спиляння дерев) та за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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