Жительница Одесской области выстрелила внучке в лицо из ружья — что грозит

Полицейский протоколирует. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жительница Измаила Одесской области выстрелила из пневматического ружья в лицо своей пятилетней внучке. Девочку госпитализировали, а на женщину открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 50-летняя жительница одного из населенных пунктов Измаильского района решила перепрятать дома от внуков пневматическую винтовку их отца. Однако при этом случайно произвела выстрел, попав в 5-летнюю внучку, которая находилась рядом с ней. Пострадавшую госпитализировали в Одесскую областную детскую клиническую больницу с ранением нижней челюсти и шеи. Сейчас правоохранители проводят ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства события.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (телесное повреждение по неосторожности). Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о дельцах, которые требовали деньги под видом ТЦК. А также о суде над военным-наркоманом.