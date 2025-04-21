Румыния хочет купить порт Джурджулешты возле Одесской области

Порт Джурджулешты. Фото иллюстративное: inventure

Румыния начала искать консультантов для приобретения порта Джурджулешты возле Одесской области. Сейчас этот объект контролирует голландская компания ICS Danube Logistic, он является единственным выходом Молдовы в Черное море.

Об этом Новини.LIVE узнали из документа, который обнародовала "Администрация морских портов Констанцы".

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Поиск консультанта

Национальная компания "Администрация морских портов Констанцы" выставила на аукцион контракт на 2 миллиона леев на закупку консалтинговых услуг. Румыны хотят приобрести предприятие ICS Danube Logistic, владельца и оператора порта Джурджулешты в Республике Молдова.

Что известно о порте Джурджулешты

Джурджулешты расположен в устье Дуная, всего в нескольких километрах от границы с Румынией и недалеко от границы с Одесской областью. Он может принимать как речные, так и морские суда. Этот объект был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдове 430 метров побережья Дуная и Прута, поэтому порт стал единственным выходом этой страны к Черному морю. Тогда там построили нефтеналивной терминал, а в 2009 году начали как грузовые, так и пассажирские перевозки.

Напомним, недавно мы писали о том, как работают порты Одесской области. А также о хабах, которые планируют создать на Дунае.