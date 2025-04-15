Порты Одесской области планируют восстановить после обстрелов РФ

Порты на Одесчине ждут ремонт, а на Дунае появятся хабы
Инфраструктуру портов Большой Одесской области планируют полностью восстановить. А на Дунае анонсируют создание мультимодальных хабов, которые упростят логистику и сделают торговлю более удобной.
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.
Реиндустриализация Одесской области
Реиндустриализацию портовой инфраструктуры Одесской области планируют начать еще до окончания войны с РФ, а завершить — уже в мирные времена. В первую очередь собираются восстановить порты региона, пострадавшие в результате российских обстрелов. А уже потом создадут хабы вдоль реки Дунай, которые позволят быстрее перевозить товары на экспорт. Соответствующий план представили на бизнес-саммите "Украина — ЕС".
"Сегодня чрезвычайно важно строить устойчивые партнерства и углублять сотрудничество с международным сообществом. Вместе с восстановлением инфраструктуры мы создаем основу для современной, конкурентной и инновационной портовой системы Украины", — говорит глава АМПУ Александр Семирга.
В АМПУ надеются не только на государственную поддержку проектов, которые разрабатываются сейчас, но и на финансирование от международных партнеров.
Напомним, недавно мы писали о том, что боновых заграждений возле Крымского моста стало меньше. А также об угрозе для Одесской области с моря.
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