Порти Одещини планують відновити після обстрілів РФ

Порти на Одещині чекають ремонт, а на Дунаї з'являться хаби
Інфраструктуру портів Великої Одещини планують повністю відновити. А на Дунаї анонсують створення мультимодальних хабів, які спростять логістику та зроблять торгівлю зручнішою.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
Реіндустріалізація Одещини
Реіндустріалізацію портової інфраструктури Одещини планують почати ще до закінчення війни з РФ, а завершити — вже у мирні часи. В першу чергу хочуть відновити порти регіону, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А вже потім створять хаби вздовж річки Дунай, які дозволять швидше перевозити товари на експорт. Відповідний план представили на бізнес-саміті "Україна — ЄС".
"Сьогодні надзвичайно важливо будувати сталі партнерства і поглиблювати співпрацю з міжнародною спільнотою. Разом із відновленням інфраструктури ми створюємо підґрунтя для сучасної, конкурентної та інноваційної портової системи України", — каже голова АМПУ Олександр Семирга.
В АМПУ сподіваються не тільки на державну підтримку проєктів, які розробляються зараз, але й на фінансування від міжнародних партнерів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що бонових загороджень біля Кримського мосту поменшало. А також про загрозу для Одещини з моря.
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