Порти Одещини планують відновити після обстрілів РФ

Порт на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Інфраструктуру портів Великої Одещини планують повністю відновити. А на Дунаї анонсують створення мультимодальних хабів, які спростять логістику та зроблять торгівлю зручнішою.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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Реіндустріалізацію портової інфраструктури Одещини планують почати ще до закінчення війни з РФ, а завершити — вже у мирні часи. В першу чергу хочуть відновити порти регіону, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А вже потім створять хаби вздовж річки Дунай, які дозволять швидше перевозити товари на експорт. Відповідний план представили на бізнес-саміті "Україна — ЄС".

"Сьогодні надзвичайно важливо будувати сталі партнерства і поглиблювати співпрацю з міжнародною спільнотою. Разом із відновленням інфраструктури ми створюємо підґрунтя для сучасної, конкурентної та інноваційної портової системи України", — каже голова АМПУ Олександр Семирга.

В АМПУ сподіваються не тільки на державну підтримку проєктів, які розробляються зараз, але й на фінансування від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що бонових загороджень біля Кримського мосту поменшало. А також про загрозу для Одещини з моря.