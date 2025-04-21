Тысячи одесситов остались без воды — когда возобновят поставки

Одесситы сегодня будут без воды — адреса бюветов
В Одессе из-за ремонтных работ на сетях временно отключили воду на нескольких улицах. Ограничения продлятся до 20:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.
Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого нет воды
Из-за ремонтных работ тысячи одесситов, проживающих по следующим адресам, сегодня остались без воды:
До 13:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Независимости, 10-16/1 — все дома.
До 16:00 без воды будут жители:
- ул. Улитина — все дома;
- ул. Клинова — все дома.
До 17:00 воды не будет:
- бульвар Французский — все дома.
До 19:00 без водоснабжения будут:
- ул. Железнодорожная — все дома;
- ул. Локомотивная — все дома;
- переулок 1-й Соляной — все дома.
До 20:00 без воды будут:
- ул. Канатная, 1А — часть дома.
Бюветы в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о том, сколько школ закроют в Одесской области. А также о графиках отключений света.
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