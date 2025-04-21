Тысячи одесситов остались без воды — когда возобновят поставки

Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе из-за ремонтных работ на сетях временно отключили воду на нескольких улицах. Ограничения продлятся до 20:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.



Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

У кого нет воды

Из-за ремонтных работ тысячи одесситов, проживающих по следующим адресам, сегодня остались без воды:

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До 13:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Независимости, 10-16/1 — все дома.

До 16:00 без воды будут жители:

ул. Улитина — все дома;

ул. Клинова — все дома.

До 17:00 воды не будет:

бульвар Французский — все дома.

До 19:00 без водоснабжения будут:

ул. Железнодорожная — все дома;

ул. Локомотивная — все дома;

переулок 1-й Соляной — все дома.

До 20:00 без воды будут:

ул. Канатная, 1А — часть дома.

Предупреждение Инфокса. Фото: скриншот

Бюветы в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько школ закроют в Одесской области. А также о графиках отключений света.