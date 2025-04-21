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Одесситы сегодня будут без воды — адреса бюветов

21 апреля 2025 12:02
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Тысячи одесситов остались без воды — когда возобновят поставки
Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе из-за ремонтных работ на сетях временно отключили воду на нескольких улицах. Ограничения продлятся до 20:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

У кого нет воды

Из-за ремонтных работ тысячи одесситов, проживающих по следующим адресам, сегодня остались без воды:

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До 13:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Независимости, 10-16/1 — все дома.

До 16:00 без воды будут жители:

  • ул. Улитина — все дома;
  • ул. Клинова — все дома.

До 17:00 воды не будет:

  • бульвар Французский — все дома.

До 19:00 без водоснабжения будут:

  • ул. Железнодорожная — все дома;
  • ул. Локомотивная — все дома;
  • переулок 1-й Соляной — все дома.

До 20:00 без воды будут:

  • ул. Канатная, 1А — часть дома.
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Предупреждение Инфокса. Фото: скриншот

Бюветы в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько школ закроют в Одесской области. А также о графиках отключений света.

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