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Одесити сьогодні будуть без води — адреси бюветів

21 квітня 2025 12:02
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Тисячі одеситів залишилися без води — коли відновлять постачання
Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі через ремонтні роботи на мережах тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Обмеження триватимуть до 20:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це у понеділок, 21 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

В кого немає води

Через ремонтні роботи тисячі одеситів, які проживають за такими адресами, сьогодні залишилися без води: 

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До 13:00 водопостачання буде відсутнє: 

  • вул. Незалежності, 10-16/1 — усі будинки. 

До 16:00 без води будуть жителі: 

  • вул. Улітіна — усі будинки; 
  • вул. Клинова — усі будинки. 

До 17:00 води не буде: 

  • бульвар Французький — усі будинки. 

До 19:00 без водопостачання будуть: 

  • вул. Залізнична — усі будинки; 
  • вул. Локомотивна — усі будинки; 
  • пров. 1-й Соляний — усі будинки. 

До 20:00 без води будуть: 

  • вул. Канатна, 1А — частина будинку.
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Попередження Інфоксу. Фото: скриншот

Бювети в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки шкіл закриють на Одещині. А також про графіки відключень світла.

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