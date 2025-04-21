Тисячі одеситів залишилися без води — коли відновлять постачання

Одесити сьогодні будуть без води — адреси бюветів
В Одесі через ремонтні роботи на мережах тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Обмеження триватимуть до 20:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.
Про це у понеділок, 21 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
В кого немає води
Через ремонтні роботи тисячі одеситів, які проживають за такими адресами, сьогодні залишилися без води:
До 13:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Незалежності, 10-16/1 — усі будинки.
До 16:00 без води будуть жителі:
- вул. Улітіна — усі будинки;
- вул. Клинова — усі будинки.
До 17:00 води не буде:
- бульвар Французький — усі будинки.
До 19:00 без водопостачання будуть:
- вул. Залізнична — усі будинки;
- вул. Локомотивна — усі будинки;
- пров. 1-й Соляний — усі будинки.
До 20:00 без води будуть:
- вул. Канатна, 1А — частина будинку.
Бювети в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки шкіл закриють на Одещині. А також про графіки відключень світла.
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