Тисячі одеситів залишилися без води — коли відновлять постачання

Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі через ремонтні роботи на мережах тимчасово відключили воду на декількох вулицях. Обмеження триватимуть до 20:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.



Про це у понеділок, 21 квітня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

В кого немає води

Через ремонтні роботи тисячі одеситів, які проживають за такими адресами, сьогодні залишилися без води:

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До 13:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Незалежності, 10-16/1 — усі будинки.

До 16:00 без води будуть жителі:

вул. Улітіна — усі будинки;

вул. Клинова — усі будинки.

До 17:00 води не буде:

бульвар Французький — усі будинки.

До 19:00 без водопостачання будуть:

вул. Залізнична — усі будинки;

вул. Локомотивна — усі будинки;

пров. 1-й Соляний — усі будинки.

До 20:00 без води будуть:

вул. Канатна, 1А — частина будинку.

Попередження Інфоксу. Фото: скриншот

Бювети в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки шкіл закриють на Одещині. А також про графіки відключень світла.