Графіки відключення світла на понеділок в Одесі та області

Графіки відключень — чого чекати одеситам з понеділка
Фахівці продовжують ремонт пошкоджених енергооб'єктів по всій Україні після масованих обстрілів Росією енергетичної інфраструктури, щоб якнайшвидше забезпечити надійне постачання електроенергії в усі регіони. Попри це, у понеділок, 21 квітня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, у кількох селах Одеської області тимчасово припинять газопостачання. Також ми повідомляли, що в Одесі та Одеській області перевірили радіаційний фон.
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