Відключення газу в Іванівській та Коноплянській ОТГ — що відомо

Декілька сіл на Одещині залишиться без газу — причини
У кількох селах Одеської області тимчасово припинять газопостачання. Причина — проведення вогневих робіт на газорозподільчій станції. Роботи стартують зранку 22 квітня і триватимуть до початку травня. Газ подаватимуть поетапно, лише за присутності абонентів.
Про це повідомляють на сайті АТ "Одесагаз".
Де не буде газу
Під відключення підпадають:
- Іванівська громада: селище Іванівка, села Бузинове та Прохорове.
- Коноплянська громада: села Богунове, Шерове, Конопляне, Люботаївка, Тарасівка, Силівка, Козлове, Михайлопіль.
Абонентам радять о 8:30 22 квітня перекрити крани перед газовими приладами і не відкривати їх до прибуття представників Іванівського управління експлуатації газового господарства.
Відновлення газопостачання відбуватиметься поетапно:
- 23 квітня — Шерове, Прохорове
- 24 квітня — Богунове
- 25 квітня — Бузинове
- 26 квітня — Силівка, Люботаївка, Тарасівка
- 28 квітня — Козлове, Михайлопіль
- 29-30 квітня — Конопляне
- 1-3 травня — селище Іванівка
Пуск газу проводитимуть тільки у присутності власника договору розподілу газу.
Перед відновленням подачі перевірятимуть:
- наявність договору на техобслуговування внутрішніх газових мереж;
- відсутність боргів за це обслуговування;
- відсутність боргів за послуги розподілу природного газу;
- відповідність системи газопостачання технічній документації.
Жителів просять поставитися до цього з розумінням та завчасно підготуватися.
Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, чому українські споживачі можуть не отримати обіцяну знижку в 1% від суми, необхідної до оплати за природний газ. Також ми писали, що деякі споживачі газу з 1 травня поточного року заплатять додаткову суму за техобслуговування будівель. Вартість коливається від близько 100 до 1 тис. грн.
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