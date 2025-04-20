Відключення газу в Іванівській та Коноплянській ОТГ — що відомо

Запалена конфорка газової плити. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У кількох селах Одеської області тимчасово припинять газопостачання. Причина — проведення вогневих робіт на газорозподільчій станції. Роботи стартують зранку 22 квітня і триватимуть до початку травня. Газ подаватимуть поетапно, лише за присутності абонентів.

Про це повідомляють на сайті АТ "Одесагаз".

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Під відключення підпадають:

Іванівська громада: селище Іванівка, села Бузинове та Прохорове.

Коноплянська громада: села Богунове, Шерове, Конопляне, Люботаївка, Тарасівка, Силівка, Козлове, Михайлопіль.

Абонентам радять о 8:30 22 квітня перекрити крани перед газовими приладами і не відкривати їх до прибуття представників Іванівського управління експлуатації газового господарства.

Відновлення газопостачання відбуватиметься поетапно:

23 квітня — Шерове, Прохорове

24 квітня — Богунове

25 квітня — Бузинове

26 квітня — Силівка, Люботаївка, Тарасівка

28 квітня — Козлове, Михайлопіль

29-30 квітня — Конопляне

1-3 травня — селище Іванівка

Пуск газу проводитимуть тільки у присутності власника договору розподілу газу.

Перед відновленням подачі перевірятимуть:

наявність договору на техобслуговування внутрішніх газових мереж;

відсутність боргів за це обслуговування;

відсутність боргів за послуги розподілу природного газу;

відповідність системи газопостачання технічній документації.

Жителів просять поставитися до цього з розумінням та завчасно підготуватися.

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, чому українські споживачі можуть не отримати обіцяну знижку в 1% від суми, необхідної до оплати за природний газ. Також ми писали, що деякі споживачі газу з 1 травня поточного року заплатять додаткову суму за техобслуговування будівель. Вартість коливається від близько 100 до 1 тис. грн.