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Декілька сіл на Одещині залишиться без газу — причини

20 квітня 2025 13:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення газу в Іванівській та Коноплянській ОТГ — що відомо
Запалена конфорка газової плити. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У кількох селах Одеської області тимчасово припинять газопостачання. Причина — проведення вогневих робіт на газорозподільчій станції. Роботи стартують зранку 22 квітня і триватимуть до початку травня. Газ подаватимуть поетапно, лише за присутності абонентів.

Про це повідомляють на сайті АТ "Одесагаз".

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Під відключення підпадають:

  • Іванівська громада: селище Іванівка, села Бузинове та Прохорове.
  • Коноплянська громада: села Богунове, Шерове, Конопляне, Люботаївка, Тарасівка, Силівка, Козлове, Михайлопіль.

Абонентам радять о 8:30 22 квітня перекрити крани перед газовими приладами і не відкривати їх до прибуття представників Іванівського управління експлуатації газового господарства.

Відновлення газопостачання відбуватиметься поетапно:

  • 23 квітня — Шерове, Прохорове
  • 24 квітня — Богунове
  • 25 квітня — Бузинове
  • 26 квітня — Силівка, Люботаївка, Тарасівка
  • 28 квітня — Козлове, Михайлопіль
  • 29-30 квітня — Конопляне
  • 1-3 травня — селище Іванівка

Пуск газу проводитимуть тільки у присутності власника договору розподілу газу.

Перед відновленням подачі перевірятимуть:

  • наявність договору на техобслуговування внутрішніх газових мереж;
  • відсутність боргів за це обслуговування;
  • відсутність боргів за послуги розподілу природного газу;
  • відповідність системи газопостачання технічній документації.

Жителів просять поставитися до цього з розумінням та завчасно підготуватися.

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, чому українські споживачі можуть не отримати обіцяну знижку в 1% від суми, необхідної до оплати за природний газ. Також ми писали, що деякі споживачі газу з 1 травня поточного року заплатять додаткову суму за техобслуговування будівель. Вартість коливається від близько 100 до 1 тис. грн.  

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