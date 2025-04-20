Отключение газа в Ивановской и Коноплянской ОТГ - что известно

Зажженная конфорка газовой плиты. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В нескольких селах Одесской области временно прекратят газоснабжение. Причина — проведение огневых работ на газораспределительной станции. Работы стартуют с утра 22 апреля и продлятся до начала мая. Газ будут подавать поэтапно, только в присутствии абонентов.

Об этом сообщается на сайте АО "Одессагаз".

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Под отключение подпадают:

Ивановская громада: поселок Ивановка, села Бузиново и Прохорово.

Коноплянская громада: села Богуново, Шерово, Конопляное, Люботаевка, Тарасовка, Силовка, Козлово, Михайлополь.

Абонентам советуют в 8:30 22 апреля перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до прибытия представителей Ивановского управления эксплуатации газового хозяйства.

Восстановление газоснабжения будет происходить поэтапно:

23 апреля — Шерово, Прохорово

24 апреля — Богуново

25 апреля — Бузиново

26 апреля — Силовка, Люботаевка, Тарасовка

28 апреля — Козлово, Михайлополь

29-30 апреля — Конопляное

1-3 мая — поселок Ивановка

Пуск газа будут проводить только в присутствии владельца договора распределения газа.

Перед восстановлением подачи будут проверять:

наличие договора на техобслуживание внутренних газовых сетей;

отсутствие долгов за это обслуживание;

отсутствие долгов за услуги распределения природного газа;

соответствие системы газоснабжения технической документации.

Жителей просят отнестись к этому с пониманием и заблаговременно подготовиться.

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, почему украинские потребители могут не получить обещанную скидку в 1% от суммы, необходимой к оплате за природный газ. Также мы писали, что некоторые потребители газа с 1 мая текущего года заплатят дополнительную сумму за техобслуживание зданий. Стоимость колеблется от около 100 до 1 тыс. грн.