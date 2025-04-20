Отключение газа в Ивановской и Коноплянской ОТГ - что известно

Несколько сел на Одесчине останутся без газа — причины
В нескольких селах Одесской области временно прекратят газоснабжение. Причина — проведение огневых работ на газораспределительной станции. Работы стартуют с утра 22 апреля и продлятся до начала мая. Газ будут подавать поэтапно, только в присутствии абонентов.
Об этом сообщается на сайте АО "Одессагаз".
Где не будет газа
Под отключение подпадают:
- Ивановская громада: поселок Ивановка, села Бузиново и Прохорово.
- Коноплянская громада: села Богуново, Шерово, Конопляное, Люботаевка, Тарасовка, Силовка, Козлово, Михайлополь.
Абонентам советуют в 8:30 22 апреля перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до прибытия представителей Ивановского управления эксплуатации газового хозяйства.
Восстановление газоснабжения будет происходить поэтапно:
- 23 апреля — Шерово, Прохорово
- 24 апреля — Богуново
- 25 апреля — Бузиново
- 26 апреля — Силовка, Люботаевка, Тарасовка
- 28 апреля — Козлово, Михайлополь
- 29-30 апреля — Конопляное
- 1-3 мая — поселок Ивановка
Пуск газа будут проводить только в присутствии владельца договора распределения газа.
Перед восстановлением подачи будут проверять:
- наличие договора на техобслуживание внутренних газовых сетей;
- отсутствие долгов за это обслуживание;
- отсутствие долгов за услуги распределения природного газа;
- соответствие системы газоснабжения технической документации.
Жителей просят отнестись к этому с пониманием и заблаговременно подготовиться.
Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, почему украинские потребители могут не получить обещанную скидку в 1% от суммы, необходимой к оплате за природный газ. Также мы писали, что некоторые потребители газа с 1 мая текущего года заплатят дополнительную сумму за техобслуживание зданий. Стоимость колеблется от около 100 до 1 тыс. грн.
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