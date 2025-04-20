Радіаційний фон на Одещині: які показники

На Одещині перевірили рівень радіації — що виявили
В Одесі та Одеській області перевірили радіаційний фон. Станом на 20 квітня рівень небезпеки низький, всього спеціалісти взяли проби в 12 контрольних точках.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Рівень радіації в населених пунктах Одещини
Балта — 13 (мкР/год)
Любашівка — 8 (мкР/год)
Затишшя — 12 (мкР/год)
Сербка — 9 (мкР/год)
Роздільна — 9 (мкР/год)
Южне — 17 (мкР/год)
Одеса — 10 (мкР/год)
Чорноморськ — 12 (мкР/год)
Білгород-Дністровський — 8 (мкР/год)
Сарата — 11 (мкР/год)
Болград — 11 (мкР/год)
Вилкове — 10 (мкР/год)
Контрольний рівень радіаційного фону — до 25 мкР/год
Як захиститись від радіації
- Залишайтесь у приміщенні та увімкніть телевізор чи радіо;
- підготуйте запас їжі, води та ліків;
- мінімізуйте контакт із зовнішнім світом;
- знезаразьте себе.
Як і навіщо приймати калію йодид
Йодистий калій захищає щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Але приймати препарат можна лише після офіційного оповіщення. МОЗ радить приймати калій йодид за шість і менше годин до надходження радіаційної хмари або ж одночасно із надходженням хмари та через шість годин після.
Калію йодид приймають одноразово:
- дітям до 1 місяця — 16 мг;
- дітям до 3 років — 32 мг;
- дітям з 3 до 12 років — 62,5 мг;
- підліткам від 13 до 18 років, а також дорослим до 40 років та вагітним жінкам (матерям, що годують грудьми) — 125 мг.
Нагадаємо, у Чорному та Середземному морях зафіксовані споряджені ракетоносії окупантів. Також ми писали, що Кремль зосереджує зусилля на південному напрямку і захоплення Одеси розглядає як вирішальний крок до їхньої перемоги.
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