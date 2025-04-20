Радіаційний фон на Одещині: які показники

Прилад для змірювання радіаційного фону. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі та Одеській області перевірили радіаційний фон. Станом на 20 квітня рівень небезпеки низький, всього спеціалісти взяли проби в 12 контрольних точках.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Рівень радіації на Одещині. Фото: скриншот

Рівень радіації в населених пунктах Одещини

Балта — 13 (мкР/год)

Любашівка — 8 (мкР/год)

Затишшя — 12 (мкР/год)

Сербка — 9 (мкР/год)

Роздільна — 9 (мкР/год)

Южне — 17 (мкР/год)

Одеса — 10 (мкР/год)

Чорноморськ — 12 (мкР/год)

Білгород-Дністровський — 8 (мкР/год)

Сарата — 11 (мкР/год)

Болград — 11 (мкР/год)

Вилкове — 10 (мкР/год)

Контрольний рівень радіаційного фону — до 25 мкР/год

Як захиститись від радіації

Залишайтесь у приміщенні та увімкніть телевізор чи радіо;

підготуйте запас їжі, води та ліків;

мінімізуйте контакт із зовнішнім світом;

знезаразьте себе.

Як і навіщо приймати калію йодид

Йодистий калій захищає щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Але приймати препарат можна лише після офіційного оповіщення. МОЗ радить приймати калій йодид за шість і менше годин до надходження радіаційної хмари або ж одночасно із надходженням хмари та через шість годин після.

Калію йодид приймають одноразово:

дітям до 1 місяця — 16 мг;

дітям до 3 років — 32 мг;

дітям з 3 до 12 років — 62,5 мг;

підліткам від 13 до 18 років, а також дорослим до 40 років та вагітним жінкам (матерям, що годують грудьми) — 125 мг.

Нагадаємо, у Чорному та Середземному морях зафіксовані споряджені ракетоносії окупантів. Також ми писали, що Кремль зосереджує зусилля на південному напрямку і захоплення Одеси розглядає як вирішальний крок до їхньої перемоги.