Радиационный фон в Одесской области: какие показатели

Прибор для измерения радиационного фона. Фото иллюстративное: pixabay

В Одессе и Одесской области проверили радиационный фон. По состоянию на 20 апреля уровень опасности низкий, всего специалисты взяли пробы в 12 контрольных точках.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Уровень радиации в Одесской области. Фото: скриншот

Уровень радиации в населенных пунктах Одесской области

Балта — 13 (мкР/ч)

Любашевка — 8 (мкР/ч)

Затишье — 12 (мкР/ч)

Сербка — 9 (мкР/ч)

Раздельная — 9 (мкР/ч)

Южное — 17 (мкР/ч)

Одесса — 10 (мкР/ч)

Черноморск — 12 (мкР/ч)

Белгород-Днестровский — 8 (мкР/ч)

Сарата — 11 (мкР/ч)

Болград — 11 (мкР/ч)

Вилково — 10 (мкР/ч)

Контрольный уровень радиационного фона — до 25 мкР/ч

Как защититься от радиации

Оставайтесь в помещении и включите телевизор или радио;

подготовьте запас еды, воды и лекарств;

минимизируйте контакт с внешним миром;

обеззаразьте себя.

Как и зачем принимать калия йодид

Йодистый калий защищает щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. Но принимать препарат можно только после официального оповещения. Минздрав советует принимать калий йодид за шесть и менее часов до поступления радиационного облака или же одновременно с поступлением облака и через шесть часов после.

Калия йодид принимают однократно:

детям до 1 месяца — 16 мг;

детям до 3 лет — 32 мг;

детям с 3 до 12 лет — 62,5 мг;

подросткам от 13 до 18 лет, а также взрослым до 40 лет и беременным женщинам (кормящим матерям) — 125 мг.

Напомним, в Черном и Средиземном морях зафиксированы снаряженные ракетоносители оккупантов. Также мы писали, что Кремль сосредотачивает усилия на южном направлении, и захват Одессы рассматривает как решающий шаг к их победе.