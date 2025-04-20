Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Графики отключений — чего ждать одесситам с понедельника arrow

Графики отключений — чего ждать одесситам с понедельника

20 апреля 2025 20:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на понедельник в Одессе и области
Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Специалисты продолжают ремонт поврежденных энергообъектов по всей Украине после массированных обстрелов Россией энергетической инфраструктуры, чтобы как можно быстрее обеспечить надежные поставки электроэнергии во все регионы. Несмотря на это, в понедельник, 21 апреля, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.

Как узнать время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в нескольких селах Одесской области временно прекратят газоснабжение. Также мы сообщали, что в Одессе и Одесской области проверили радиационный фон.

Одесса электроэнергия Новости Одессы ДТЭК отключения света графики отключений света
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама