Румунія хоче купити порт Джурджулешти біля Одещини

Порт Джурджулешти. Фото ілюстративне: inventure

Румунія почала пошук консультантів для придбання порту Джурджулешти біля Одещини. Наразі цей об'єкт контролює голландська компанія ICS Danube Logistic, він є єдиним виходом Молдови у Чорне море.

Про це Новини. LIVE дізналися з документу, який оприлюднила "Адміністрація морських портів Констанці".

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Пошук консультанта

Національна компанія "Адміністрація морських портів Констанці" виставила на аукціон контракт на 2 мільйони леїв на закупівлю консалтингових послуг. Румуни хочуть придбати підприємство ICS Danube Logistic, власника й оператора порту Джурджулешти в Республіці Молдова.

Що відомо про порт Джурджулешти

Джурджулешти розташований у гирлі Дунаю, лише за кілька кілометрів від кордону з Румунією та недалеко від кордону з Одеською областю. Він може приймати як річкові, так і морські судна. Цей об'єкт був утворений у 2006 році завдяки передачі Україною Молдові 430 метрів узбережжя Дунаю і Пруту, тому порт став єдиним виходом цієї країни до Чорного моря. Тоді там збудували нафтоналивний термінал, а у 2009 році розпочали як вантажні, так і пасажирські перевезення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як працюють порти Одещини. А також про хаби, які планують створити на Дунаї.