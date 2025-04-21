В Одессе разоблачили группу лиц, которая похищала и избивала мужчин под видом ТЦК

Подозреваемые с полицией Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе группа мужчин похищала и избивала людей под видом сотрудников ТЦК, вымогая у них деньги. Однако один из пострадавших смог дозвониться в полицию, благодаря чему правоохранители разоблачили злоумышленников.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемые — члены одной из общественных организаций Одессы, выдавали себя за военных. Они надевали форму, пользовались автомобилем с камуфлированной окраской и действовали якобы от имени терцентров комплектования (ТЦК). Под предлогом проведения мобилизационных мероприятий участники группы останавливали граждан, применяли к ним физическое насилие и вопреки их воле принудительно помещали в транспортное средство. Один из пострадавших, находясь в салоне автомобиля, смог позвонить в полицию. Благодаря этому органы мужчины были освобождены, а злоумышленники — задержаны. Сейчас проверяется причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы и похищение лиц, присвоение властных полномочий). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого поймали с психотропами. А также о служащем, который сбил человека на авто.