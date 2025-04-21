В Одесі викрили групу осіб, яка викрадала та била чоловіків під виглядом ТЦК

Підозрювані з поліцією. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі група чоловіків викрадала та побивала людей під виглядом співробітників ТЦК, вимагаючи в них гроші. Проте один із потерпілих зміг додзвонитися до поліції, завдяки чому правоохоронці викрили зловмисників.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрювані — члени однієї з громадських організацій Одеси, видавали себе за військових. Вони одягали форму, користувалися автомобілем із камуфльованим забарвленням та діяли нібито від імені терцентрів комплектування (ТЦК). Під приводом проведення мобілізаційних заходів учасники групи зупиняли громадян, застосовували до них фізичне насильство та всупереч їхній волі примусово поміщали до транспортного засобу. Один із потерпілих, перебуваючи у салоні автомобіля, зміг зателефонувати до поліції. Завдяки органам, чоловіка було звільнено, а зловмисників затримано. Наразі перевіряється причетність фігурантів до скоєння аналогічних злочинів.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі та викрадання осіб, привласнення владних повноважень). Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого піймали з психотропами. А також про службовця, який збив людину на авто.